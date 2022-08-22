На праздновании юбилея Нижнего Тагила потерялись шесть детей

Дети во время Дня города терялись среди толпы. Фото: портал TagilCity.ru

Во время празднования юбилея Нижнего Тагила, которое прошло 13 августа 2022 года, на улицах города потерялись шесть детей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Дети терялись в многолюдной толпе из-за шума. О потеряшках по рации объявляли на улицах Нижнего Тагила. После этого назывались приметы мальчика или девочки, чтобы горожане помогли найти ребенка.

Потеряшек находили сотрудники полиции, либо горожане, которые сообщали стражам порядка полезную информацию. Всех детей возвращали родителям в течение получаса.

Стражи порядка напоминают, что во время массовых мероприятий родители должны быть внимательнее к детям и не упускать их из вида.