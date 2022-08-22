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Происшествия22 августа 2022 7:51

В Екатеринбурге разнорабочий убил коллегу из-за спора о службе в армии

Злоумышленник забил свою жертву металлической трубой
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Между соседями по комнате произошел конфликт из-за того, что ранее обвиняемый не служил в армии

Между соседями по комнате произошел конфликт из-за того, что ранее обвиняемый не служил в армии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 34-летний разнорабочий забил до смерти металлической трубой своего коллегу из-за бытового спора о службе в армии. Инцидент произошел в марте этого года, тогда мужчины выпивали спиртные напитки в общежитии на улице Краснокамской.

- Между соседями по комнате произошел конфликт из-за того, что ранее обвиняемый не служил в армии. В результате возникшей личной неприязни злоумышленник взял из шкафа найденный ранее обрезок металлической трубы, которую намеревался сдать в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Именно этой трубой преступник нанес не менее 43 ударов по голове и туловищу своей жертвы. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», обвинительное заключение уже утвердили, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.