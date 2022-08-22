В Свердловской области за выходные потушили 8 лесных пожаров

Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за 20 и 21 августа потушили восемь лесных пожаров. По данным на 22 августа, в регионе действуют пять возгораний. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Очаги зафиксированы в лесных массивах на территориях Березовского и Сосьвинского городских округов, Екатеринбурга, в Кушвинском и Новолялинском лесничествах. Угрозы населенным пунктам нет, - говорится в сообщении.

Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов. В прошедшие выходные пламя тушили около ста человек. Среди них были сотрудники Уральской авиалесоохраны, МЧС и арендаторы. Также было задействовано 30 единиц специальной техники.

В Свердловской области около 80% территории занимает лес. Деревья растут на 15 миллионах гектаров. С 15 апреля в регионе действует пожароопасный сезон.