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Происшествия22 августа 2022 6:39

В Свердловской области за выходные потушили 8 лесных пожаров

Сейчас действуют пять возгораний
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов

Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за 20 и 21 августа потушили восемь лесных пожаров. По данным на 22 августа, в регионе действуют пять возгораний. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Очаги зафиксированы в лесных массивах на территориях Березовского и Сосьвинского городских округов, Екатеринбурга, в Кушвинском и Новолялинском лесничествах. Угрозы населенным пунктам нет, - говорится в сообщении.

Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов. В прошедшие выходные пламя тушили около ста человек. Среди них были сотрудники Уральской авиалесоохраны, МЧС и арендаторы. Также было задействовано 30 единиц специальной техники.

В Свердловской области около 80% территории занимает лес. Деревья растут на 15 миллионах гектаров. С 15 апреля в регионе действует пожароопасный сезон.