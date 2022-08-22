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Общество22 августа 2022 6:18

Новые комфортабельные вагоны будут курсировать на СвЖД в составе пригородных поездов в Свердловской области и ХМАО-Югре

Одиннадцать комфортабельных вагонов с местами для сидения поступили на Свердловскую железную дорогу в рамках программы ОАО «РЖД» по обновлению подвижного состава для пригородных перевозок.
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Они поэтапно будут включены в составы действующих пригородных поездов на локомотивной тяге на направлении Екатеринбург – Егоршино – Алапаевск.

Подвижной состав произведен на Тверском вагоностроительном заводе в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. Вагоны оснащены кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, аппаратами раздачи питьевой воды. В салонах имеются информационные табло, установлены удобные кресла с розетками для зарядки мобильных устройств.

Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

До конца года на СвЖД по инвестпрограмме поступит еще 35 аналогичных вагонов. Планируется, что они будут перевозить пассажиров на направлениях Серов – Приобье, Серов – Сосьва и Екатеринбург – Тавда – Устье-Аха, где также курсируют поезда на локомотивной тяге.

Холдинг «РЖД» проводит последовательное обновление подвижного состава, задействованного в пригородных перевозках в регионах. С 2020 года на Свердловскую железную дорогу поступило 20 пассажирских вагонов нового типа, 10 электропоездов «Ласточка» и четыре рельсовых автобуса «Орлан». Современный подвижной состав курсирует в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и Пермском крае.