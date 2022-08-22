Новые комфортабельные вагоны будут курсировать на СвЖД в составе пригородных поездов в Свердловской области и ХМАО-Югре

Фото из архива РЖД

Они поэтапно будут включены в составы действующих пригородных поездов на локомотивной тяге на направлении Екатеринбург – Егоршино – Алапаевск.

Подвижной состав произведен на Тверском вагоностроительном заводе в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. Вагоны оснащены кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, аппаратами раздачи питьевой воды. В салонах имеются информационные табло, установлены удобные кресла с розетками для зарядки мобильных устройств.

Фото из архива РЖД

До конца года на СвЖД по инвестпрограмме поступит еще 35 аналогичных вагонов. Планируется, что они будут перевозить пассажиров на направлениях Серов – Приобье, Серов – Сосьва и Екатеринбург – Тавда – Устье-Аха, где также курсируют поезда на локомотивной тяге.

Холдинг «РЖД» проводит последовательное обновление подвижного состава, задействованного в пригородных перевозках в регионах. С 2020 года на Свердловскую железную дорогу поступило 20 пассажирских вагонов нового типа, 10 электропоездов «Ласточка» и четыре рельсовых автобуса «Орлан». Современный подвижной состав курсирует в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и Пермском крае.