В Екатеринбурге двое мужчин подрались на кассе в H&M

По словам очевидцев, в магазине было много крови. Фото:telegram-канал «Свет»

В Екатеринбурге 21 августа двое мужчин подрались у кассы в H&M в ТЦ «Мега». Об этом очевидцы рассказали telegram-каналу «Свет».

- Они одежду поделить не смогли,- сообщила одна из покупательниц.

У одного из участников потасовки оказался сломан нос. Очевидец отметила, что в магазине было много шума и крови.

Ранее, утром 11 августа, в Екатеринбурге в ТЦ «Мега» и Veer Mall спустя пять месяцев открылись магазины H&M. К обеду в торговые точки выстроились длинные очереди, которые к вечеру растянулись на десятки метров. Горожане начали скупать одежду и аксессуары. Некоторые покупатели тратили десятки тысяч рублей. Одна из девушек в ТЦ «Мега» набрала в магазине одежды на 36 тысяч рублей.