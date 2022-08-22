В Екатеринбурге выявили плагиат известного майонеза ЕЖК

Как оказалось, он появился на прилавках еще в конце 2020 года и внешне очень напоминает своего конкурента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местные жители обнаружили плагиат известного майонеза ЕЖК, соус выпускается под торговой маркой «ЕМЖК Уральский Провансаль». Как оказалось, он появился на прилавках еще в конце 2020 года и внешне очень напоминает своего конкурента.

Антимонопольная служба заинтересовалась новым продуктом после жалобы собственника товарного знака «ЕЖК Провансаль». Эксперты признали факт недобросовестной конкуренции

- Нарушением стало использование на упаковке обозначения «ЕМЖК Уральский Провансаль», сходного до степени смешения с товарным знаком «ЕЖК Провансаль». Также форма упаковки, цветовая гамма, расположение стилистических элементов копирует и имитирует упаковку, - рассказали в УФАС по Свердловской области.

Законный представитель ООО «ЕМЖК» вызван на составление протокола по статье «Недобросовестная конкуренция».