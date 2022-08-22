В Екатеринбурге будут судить водителя легковушки, который устроил ДТП с пассажирским автобусом

Обвиняемый покинул место аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 37-летнего водителя Renault Kangoo, который устроил ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Авария произошла 28 декабря 2021 года. Обвиняемый ехал пор улице Сулимова в направлении Данилы Зверева. При перестроении на левую полосу он не убедился в безопасности маневра и не включил указатель поворота. Также водитель не уступил дорогу рейсовому автобусу, который был вынужден применить экстренное торможение.

- В условиях зимней дороги, скользкого состояния проезжей части и наличия полосы укатанного снега, произошел занос автобуса на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Citroen Berlingo, - говорится в сообщении прокуратуры.

В автобусе были пассажиры и кондуктор. В ДТП пострадал водитель автобуса. Ему причинен тяжкий вред здоровью.

После аварии обвиняемый остановился и вышел из машины. Однако он не удостоверился, есть ли пострадавшие и не вызвал скорую помощь. Мужчина покинул место ДТП.

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.