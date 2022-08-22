«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию жилой дом в Солнечном

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Жилой комплекс «Солнечный-3» расположен в Чкаловском районе уральской столицы, на пересечении улиц Счастливая и Любви. В шаговой доступности находятся детский сад, центр цифрового образования «IT-куб», ледовая арена «Авто», магазины, кафе, спортивные и медицинские учреждения. Кроме того, на территории района создан парк, где можно отдохнуть от городской суеты.

Среди преимуществ комплекса «Солнечный-3» – удобные планировки квартир, просторные кухни-гостиные, круглосуточное видеонаблюдение, трехступенчатая система очистки воды, мультиформатный двор для развлечения детей разных возрастов, закрытый от машин, теплые лоджии в квартирах с первого по пятый этаж. В прихожих, комнатах и на лоджиях сделаны специальные ниши для встроенных шкафов или стеллажей. Крупноформатные окна с низкими подоконниками позволяют максимально наполнить пространство естественным светом. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, поэтому долго ждать новоселья не придется.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

В целом третья очередь ЖК «Солнечный» состоит из одиннадцати разновысотных секций, выполненных в скандинавском стиле. Остальные восемь секций будут введены в эксплуатацию в I квартале 2023 года.

«Солнечный – это современный и комфортный для проживания район с активно развивающейся инфраструктурой. Ранее «Синара-Девелопмент» построила в Солнечном два жилых квартала. При проектировании и строительстве ЖК мы постарались учесть все запросы горожан на качественное, уютное и функциональное жилое пространство. И сегодня с уверенностью можно говорить, что мы выбрали правильную стратегию – горожане высоко оценили жилые комплексы «Синара-Девелопмент» в Солнечном, квартиры в них раскупаются задолго до сдачи домов в эксплуатацию», – подчеркнул коммерческий директор компании Юрий Старков.