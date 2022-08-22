В Первоуральске мужчина похитил своего знакомого и вымогал у него деньги для их общей подруги

Следователи быстро вычислили похитителя и задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске местного жителя осудили за похищение своего знакомого, у которого он вымогал деньги. Во время разбирательства выяснилось, что инцидент произошел в июле прошлого года. Тогда уралец вывез на машине своего товарища в район городского кладбища и пристегнул его наручниками к железным воротам.

- Злоумышленник стал вымогать для их общей знакомой автомобиль «ЛАДА» и деньги в сумме 60 тысяч рублей. Как полагал фигурант, потерпевший должен был оказать их общей знакомой материальную помощь, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи быстро вычислили похитителя и задержали, собрав достаточную доказательственную базу. При этом сам злоумышленник признал свою вину только частично. По решению суда, по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство» уралец получил шесть лет колонии строгого режима.