В Екатеринбурге парень жестоко избил незнакомца, с которым у него произошел конфликт

Подозреваемого удалось быстро поймать. Как оказалось, ранее парень не имел проблем с законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, который жестоко избил 37-летнего мужчину, с которым у него произошел конфликт. Известно, что инцидент произошел во дворе одного из домов на улице 8 Марта. Злоумышленник несколько раз ударил по голове своего оппонента.

- Пострадавшего с ушибом головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали с места происшествия нарядом скорой помощи. Согласно справке, ему причинён тяжкий вред здоровью, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемого удалось быстро поймать. Как оказалось, ранее парень не имел проблем с законом, на данный момент он нигде не работает. Он полностью признал свою вину, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». До суда его поместили под стражу.

Ранее в Екатеринбурге задержали 40-летнего насильника, который устроил дебош на станции метро «Динамо» после праздничного салюта ко Дню города.