Такая погода продержится на Среднем Урале как минимум до конца рабочей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область на несколько дней вернется аномальная жара. По данным синоптиков уральского гидрометцентра, с 22 по 24 августа в регионе ожидается повышение температуры от 28 до 31 градуса по Цельсию.

Такая погода продержится на Среднем Урале как минимум до конца рабочей недели. При этом существенных осадков не ожидается, из-за чего специалисты продлевают предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах региона.

Напомним, накануне по Свердловской области прошелся ураганный ветер с градом. Днем 20 августа в Староуткинске и Верхней Пышме порывы метра могли достигать нескольких десятков метров в секунду. Согласно сайту Уральского гидрометцентра, в регионе сохранится высокая чрезвычайная пожарная опасность.