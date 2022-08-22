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Общество22 августа 2022 3:55

В Свердловскую область на несколько дней вернется аномальная жара

Столбики термометров поднимутся до 31 градуса
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Такая погода продержится на Среднем Урале как минимум до конца рабочей недели

Такая погода продержится на Среднем Урале как минимум до конца рабочей недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область на несколько дней вернется аномальная жара. По данным синоптиков уральского гидрометцентра, с 22 по 24 августа в регионе ожидается повышение температуры от 28 до 31 градуса по Цельсию.

Такая погода продержится на Среднем Урале как минимум до конца рабочей недели. При этом существенных осадков не ожидается, из-за чего специалисты продлевают предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах региона.

Напомним, накануне по Свердловской области прошелся ураганный ветер с градом. Днем 20 августа в Староуткинске и Верхней Пышме порывы метра могли достигать нескольких десятков метров в секунду. Согласно сайту Уральского гидрометцентра, в регионе сохранится высокая чрезвычайная пожарная опасность.