На трассе «Екатеринбург – Тюмень» женщина за рулем иномарки насмерть сбила лося

Автоинспекторам предстоит выяснить точную причину происшествия. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На федеральной трассе «Екатеринбург – Тюмень» 47-летняя женщина за рулем иномарки Hyundai Accent сбила лося. Удар был настолько сильным, что перебегавшее дорогу животное погибло, а сама владелица авто получила травмы.

- По предварительной информации, водитель машины, двигаясь на неосвещенном участке дороги, выбрала скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением, и при обнаружении животного на своем пути, не приняла своевременные меры к торможению, - рассказали в УГИДД по Свердловской области.

Пострадавшую увезли в больницу с переломом правой руки. Автоинспекторам предстоит выяснить точную причину происшествия.

Напомним, на минувших выходных в Екатеринбурге 24-летний парень напился до такой степени, что врезался в забор на каршеринговом Volkswagen Polo. Как оказалось, перед Днем города он «снимал стресс».