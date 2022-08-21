Согласно сайту Уральского гидрометцентра, в регионе сохранится высокая чрезвычайная пожарная опасность Фото: Алексей БУЛАТОВ

По Свердловской области прошелся ураганный ветер с градом. Днем 20 августа в Староуткинске и Верхней Пышме порывы метра могли достигать нескольких десятков метров в секунду. Согласно сайту Уральского гидрометцентра, в регионе сохранится высокая чрезвычайная пожарная опасность.

- 22-24 августа местами в Свердловской и Челябинской областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале), - говорится на сайте гидрометцентра.

Отметим, что высокая пожарная опасность сохраняется и в Пермском крае и Курганской области.