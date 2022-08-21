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Общество21 августа 2022 14:18

Военные объяснили, почему под Екатеринбургом слышны взрывы и летают вертолеты

Жителей Екатеринбурга напугали дым, вертолеты и взрывы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Звуки взрывов могли напугать жителей уральской столицы

Звуки взрывов могли напугать жителей уральской столицы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Центрального военного округа объяснили, почему под Екатеринбургом слышны взрывы и летают вертолеты. Как оказалось, сегодня на полигоне завершился форум «Армия-2022».

- Сегодня на полигоне ЦВО под Екатеринбургом завершился форум Армия-2022. В ходе мероприятия проводился показ боевых возможностей вооружения и военной техники, в том числе с применением средств шумовой имитации, - объяснили «КП-Екатеринбург» в Центральном военном округе.

О том, как проходит форум, и что там можно увидеть читайте в материале «КП».