Жители уральского города задержали грабителя, который отобрал у 8-летней девочки телефон

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Качканаре неравнодушные жители задержали 22-летнего уроженца Новоуральска, который отобрал у 8-летней девочки сотовый. Задержанный утверждает, что ему нужно было «срочно позвонить». Он заметил ребенка на детской площадке и отобрал телефон. Девочка начала кричать, чем привлекла внимание.

- Крик ребенка привлек внимание взрослых, находившихся со своими детьми на этой же площадке. Без раздумий, граждане бросились на помощь и вскоре задержали обидчика школьницы, передав его подоспевшим стражам порядка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж», а руководство качканарского отдела МВД уже решает вопрос о поощрении неравнодушных граждан.

Стоит добавить, что воришка уже был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков.