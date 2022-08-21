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Происшествия21 августа 2022 9:47

СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа, прибитого гвоздями в Нижнем Тагиле

Мужчина считался пропавшим без вести
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
На теле обнаружили следы побоев

На теле обнаружили следы побоев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения трупа, прибитого гвоздями в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает портал E1.RU.

По предварительной версии, убийца спрятал тело в подвале дома, а потом затопил помещение. Мужчина считался пропавшим без вести, но раньше подвал дома не проверяли. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

Напомним, что в Екатеринбурге продолжается расследование жестокого убийства 19-летней студентки Светланы Коптевой. Главный подозреваемый – муж девушки Никита Гусев. По версии родственников девушки, Никита убил супругу и покончил с собой.