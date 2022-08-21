На теле обнаружили следы побоев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения трупа, прибитого гвоздями в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает портал E1.RU.

По предварительной версии, убийца спрятал тело в подвале дома, а потом затопил помещение. Мужчина считался пропавшим без вести, но раньше подвал дома не проверяли. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

Напомним, что в Екатеринбурге продолжается расследование жестокого убийства 19-летней студентки Светланы Коптевой. Главный подозреваемый – муж девушки Никита Гусев. По версии родственников девушки, Никита убил супругу и покончил с собой.