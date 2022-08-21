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Общество21 августа 2022 8:17

После Дня города с улиц Екатеринбурга вывезли 143 тонны мусора

Коммунальные службы экстренно отмывали улицы перед началом рабочей недели
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ночью было задействовано более 100 дорожных рабочих на подборке случайного мусора и уборке урн. Фото: мэрия Екатеринбурга

Ночью было задействовано более 100 дорожных рабочих на подборке случайного мусора и уборке урн. Фото: мэрия Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга опубликовала видео уборки центра после Дня города. Сегодня на уборке трудятся 391 дорожный рабочий и 110 единиц техники, включая тракторы, фронтальные погрузчики и самосвалы. В общей сложности с улиц вывезли более 143 тонн мусора.

- С помощью звеньев из КДМ, вакуумной и подметально-уборочной техники в сопровождении ГИБДД был убран мусор и вымыты проезжие части на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина и Пушкина, - сообщили в комитете благоустройства Екатеринбурга. - Дорожно-эксплуатационные управления и Спецавтобаза за сутки вывезли более 143 тонн мусора.

Напомним, что День города завершился концертом Александра Маршала. После чего у Макаровского моста прошло светозвуковое шоу. А под занавес праздника уральцы увидели в небе восхитительный салют.