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Происшествия21 августа 2022 6:47

В Екатеринбурге после Дня города обнаружили труп девушки

Тело нашли на улице Чкалова в Академическом
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
В СК пока не прокомментировали инцидент. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В СК пока не прокомментировали инцидент. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Вечером 20 августа на улице Чкалова в Академическом нашли труп девушки. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». В Следственном комитете пока не комментируют случившееся.

Напомним, что на прошлой неделе на ЖБИ была найдена мертвой 21-летняя студентка УрФУ Алена Макарова. После этого ее парня допрашивали на полиграфе.

- Да это все быстро прошло, - рассказывал «КП-Екатеринбург» парень погибшей девушки Александр. - Я был не в том состоянии, чтобы выдумывать небылицы. Вопросы были обычные. Не было ли ссор у нас. Спрашивали «Может, ты помог ей умереть?». Но мне скрывать было нечего.

Также мы рассказывали о парне, который выпал из окна 7 этажа на Луначарского и погиб.