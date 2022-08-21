Насильник устроил драку в метро после Дня города

Он уже был судим за разбой и насильственные действия сексуального характера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 40-летнего насильника, который устроил дебош на станции метро «Динамо» после праздничного салюта ко Дню города.

- Им оказался ранее судимый за грабеж и насильственные действия сексуального характера мужчина 1982 года рождения, - пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД.

Мужчину доставили в отдел полиции № 11 на улице Челюскинцев. На него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

А вот в Компрессорном полицейским приходилось доставать из машины девушку, которая не хотела покидать салон автомобиля. Пьяная пассажирка обвинила водителя, что к ней относятся как «к быдлу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Егор попал в тяжелую ситуацию»: депутат Асбестовской думы заступился за сына, обозвавшего девушек «грязью» (подробнее)