В Екатеринбурге завершились поиски парня, который пропал после ссоры с невестой

Парня нашли живым. Фото: предоставлено близкими пропавшего

В Екатеринбурге завершились поиски 24-летнего Анатолия Середы, который пропал после ссоры с невестой. Уроженец Курской области не выходил на связь с 11 августа. Как рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая девушка Анатолия, его нашли живым.

В июне Анатолий и Анастасия переехали в Екатеринбург из Санкт-Петербурга. Но жизнь на Урале не задалась, у парня начались проблемы с деньгами.

- Анатолий работал удалено системным администратором, мы познакомились в начале 2021 года, - рассказывала «КП-Екатеринбург» невеста парня. – Я вернулась в Санкт-Петербург, но поддерживала с ним связь. В последний раз мы разговаривали в прошлый четверг. Он говорил, что гуляет по какому-то парку. А еще, что телефон скоро разрядится.

По данным «КП», заявление о пропаже Анатолия поступило в отдел полиции № 3 17 августа от его мамы. Женщина пояснила, что сын перестал выходить на связь, а до этого 4 года жил в Санкт-Петербурге.