Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику основателям Екатеринбурга

Глава региона возложил цветы к памятнику основателям Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 августа в День рождения Екатеринбурга принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику основателям города – Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Также в церемонии приняли участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом с места событий сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».

Екатеринбург всегда был и остается самым энергичным и динамичным уральским городом. Он постоянно меняется, растет, становится комфортнее и краше, - заявил на церемонии Евгений Куйвашев.

Вечером официальные лица посетили концерт барда Александра Новикова на Октябрьской площади.