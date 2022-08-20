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Звезды20 августа 2022 16:05

Александр Новиков поздравил Екатеринбург большим концертом

Бард выступает на Октябрьской площади
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Александр Новиков исполнил песни о родном городе

Александр Новиков исполнил песни о родном городе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День города 2022 бард Александр Новиков поздравил Екатеринбург и горожан большим праздничным концертом.

- Первая песня, конечно, про Екатеринбург, который мы любим, ценим и ни на какой другой город не променяем, - начал выступление шансонье Новиков.

В это время на площади перед сценой собрались тысячи зрителей. На концерт пришли подпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр города Алексей Орлов.

Смотрим фотографии с концерта Александра Новикова 20 августа в Екатеринбурге вместе.

На Октябрьской площади собрались тысячи зрителей

На Октябрьской площади собрались тысячи зрителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новиков сам предложил выступить на Дне города

Новиков сам предложил выступить на Дне города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт посетили официальные лица

Концерт посетили официальные лица

Фото: Алексей БУЛАТОВ