Александр Новиков поздравил Екатеринбург большим концертом

Александр Новиков исполнил песни о родном городе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В День города 2022 бард Александр Новиков поздравил Екатеринбург и горожан большим праздничным концертом.
- Первая песня, конечно, про Екатеринбург, который мы любим, ценим и ни на какой другой город не променяем, - начал выступление шансонье Новиков.
В это время на площади перед сценой собрались тысячи зрителей. На концерт пришли подпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр города Алексей Орлов.
Смотрим фотографии с концерта Александра Новикова 20 августа в Екатеринбурге вместе.
На Октябрьской площади собрались тысячи зрителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новиков сам предложил выступить на Дне города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Концерт посетили официальные лица
Фото: Алексей БУЛАТОВ