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Общество20 августа 2022 14:53

Во время праздничных концертов над Екатеринбургом появилась радуга

20 августа в Екатеринбурге празднуют День города 2022
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Радуга появилась над Екатеринбургом в День города 2022

Радуга появилась над Екатеринбургом в День города 2022

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20 августа масштабно отмечают День города 2022. В городе проходят десятки торжественных мероприятий, а также состоялся футбольный матч между «Уралом» и командой из Нижнего Новгорода.

Во время торжеств в Екатеринбурге два раза шел дождь – сначала в 9 часов утра, когда был дан официальный старт празднику, второй раз – около 17 часов. После этого, во время выступлений Сергея Урутюнова на Октябрьской площади и Михаила Корабельникова в Парке Маяковского над Екатеринбургом появилась радуга. Горожане снимали красивую радугу с разных ракурсов.

Радугу было видно из разных районов города

Радугу было видно из разных районов города

Фото: Лев ИСТОМИН

Трансляция с празднования 299-летия Екатеринбурга – здесь.

Полная программа на День города 2022 в Екатеринбурге – здесь.