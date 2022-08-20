Во время праздничных концертов над Екатеринбургом появилась радуга

Радуга появилась над Екатеринбургом в День города 2022
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 20 августа масштабно отмечают День города 2022. В городе проходят десятки торжественных мероприятий, а также состоялся футбольный матч между «Уралом» и командой из Нижнего Новгорода.
Во время торжеств в Екатеринбурге два раза шел дождь – сначала в 9 часов утра, когда был дан официальный старт празднику, второй раз – около 17 часов. После этого, во время выступлений Сергея Урутюнова на Октябрьской площади и Михаила Корабельникова в Парке Маяковского над Екатеринбургом появилась радуга. Горожане снимали красивую радугу с разных ракурсов.
Радугу было видно из разных районов города
Фото: Лев ИСТОМИН
Трансляция с празднования 299-летия Екатеринбурга – здесь.
Полная программа на День города 2022 в Екатеринбурге – здесь.