В Екатеринбурге перекроют участок улицы Посадской

Схема движения общественного транспорта меняется из-за ремонтных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 21 и 22 августа будут действовать ограничения для движение транспорта на участке по улице Посадская из-за проведения ремонта.

Так, с 8 утра 21 августа у дома №3 на Посадской до 18 часов будет сужена проезжая часть, а с 18 часов 21 августа до 12 часов 2 августа движение по улице будет перекрыто полностью.

Из-за перекрытия дороги изменится схема движения нескольких маршрутов городского общественного транспорта. По другому будут курсировать автобусы №59, №052 и №45.

Также, автобусы этих маршрутов будут ехать к конечным остановкам «ЖД вокзал», «Горбольница №7», по Белореческой – Посадской – Пальмиро Тольятти – Московской – Ленина, а далее по привычному маршруту.

В связи с ремонтом отменены остановки «Гурзуфская» по Посадской, «Репина» на Посадской, «Институт связи», «Центральный стадион» на Репина, а также «Вечный огонь» на проспекте Ленина. Добавлены остановки «Белореченская» на Посадской, «Московская горка» на Московской.

Движение этих маршрутов автобусов в сторону «17 Мехколонны», «Полесья» и «Онкологии» будет организовано по Ленина – Московской – Гурзуфской – Посадской и Белореченской, далее по маршруту.

Отменены остановки «Площадь Коммунаров» на Ленина, «Центральный стадион», «Институт связи» на Репина.

Также меняется схема движения маршрута №070 «Мичуринский – Учителей». Его направят в сторону Учителей по Белореченской – Посадской – Пальмиро Тольятти – Московской – Малышева. Из-за этого отменяются остановки «Гурзуфская» по Посадской, «репина» по Посадской, «Институт связи», «Центральный стадион» по Репина. Вводятся временные остановки «Белореческая» на Посадской и «Московская горка» на Московской, ТРЦ «Алатырь».

В сторону конечного пункта «Мичуринский» автобус №070 будет курсировать по улицам Малышева – Сакко и Ванцетти – Радищева – Гурзуфской – Посадской, далее по маршруту. Отменяются остановки «ТРЦ «Алатырь», «Центральный стадион», «Институт связи» на Репина. Троллейбус №7 будет курсировать по Крауля.