Екатеринбург празднует 299-летие без COVID-ограничений

Ищите себя на наших фотографиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург 20 августа 2022 года отмечает 299-й День рождения, в этот день в столице Среднего Урала проводится множество торжественных мероприятий. Никаких COVID-ограничений нет.

Днем в Екатеринбурге была солнечная погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В числе праздничных торжеств впереди гала-концерт с участием Александра Маршала, Олега Митяева, Александра Новикова, концерт Клавы Коки в Академическом, светомузыкальное шоу на Макаровском мосту и большая городская дискотека на плотине Городского пруда.

Порой даже припекало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Периодически горожанам мешает отдыхать дождь, а также песчаная буря у Дома Севастьянова.

Многие горожане гуляют семьями Фото: Алексей БУЛАТОВ