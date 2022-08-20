Екатеринбург празднует 299-летие без COVID-ограничений

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург 20 августа 2022 года отмечает 299-й День рождения, в этот день в столице Среднего Урала проводится множество торжественных мероприятий. Никаких COVID-ограничений нет.
Днем в Екатеринбурге была солнечная погода
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В числе праздничных торжеств впереди гала-концерт с участием Александра Маршала, Олега Митяева, Александра Новикова, концерт Клавы Коки в Академическом, светомузыкальное шоу на Макаровском мосту и большая городская дискотека на плотине Городского пруда.
Порой даже припекало
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Периодически горожанам мешает отдыхать дождь, а также песчаная буря у Дома Севастьянова.
Многие горожане гуляют семьями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ближе к вечеру небо над городом затянуло
Фото: Алексей БУЛАТОВ