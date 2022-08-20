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Общество20 августа 2022 12:44

Екатеринбург празднует 299-летие без COVID-ограничений

Праздничные мероприятия проходят в субботу 20 августа 2022
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ищите себя на наших фотографиях

Ищите себя на наших фотографиях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург 20 августа 2022 года отмечает 299-й День рождения, в этот день в столице Среднего Урала проводится множество торжественных мероприятий. Никаких COVID-ограничений нет.

Днем в Екатеринбурге была солнечная погода

Днем в Екатеринбурге была солнечная погода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В числе праздничных торжеств впереди гала-концерт с участием Александра Маршала, Олега Митяева, Александра Новикова, концерт Клавы Коки в Академическом, светомузыкальное шоу на Макаровском мосту и большая городская дискотека на плотине Городского пруда.

Порой даже припекало

Порой даже припекало

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Периодически горожанам мешает отдыхать дождь, а также песчаная буря у Дома Севастьянова.

Многие горожане гуляют семьями

Многие горожане гуляют семьями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к вечеру небо над городом затянуло

Ближе к вечеру небо над городом затянуло

Фото: Алексей БУЛАТОВ