Песчаная буря в центре Екатеринбурга напугала людей в День города

Горожане разбежались из-за песчаной бури Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Жителей Екатеринбурга напугала в День города 2022 песчаная буря, которая поднялась на проспекте Ленина в районе Дома Севастьянова в пятом часу дня. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали читатели.

Сейчас здесь проводится масштабная замена тротуарной плитки, здесь горожане вынуждены ходить прямо по песку. Из-за непогоды сильный ветер поднял песок, из-за чего отдыхающие в День города уральцы стали разбегаться по проезжей части, убегая прочь с недоделанного тротуара.

До этого горожане пожаловались «КП-Екатеринбург» на отсутствие возможности прогуляться по улице Челюскинцев – здесь сняли весь асфальт с тротуаров, и людям приходится пробираться по гравию целыми кварталами.

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