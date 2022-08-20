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Здоровье20 августа 2022 8:51

В Свердловской области подскочила заболеваемость коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 20 августа 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Статистика по заболеваемости коронавирусом неуклонно растет

Статистика по заболеваемости коронавирусом неуклонно растет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 20 августа 2022 года коронавирус подтвердился у 702 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 459 748 человек.

Медики сняли диагноз за время пандемии COVID-19 у 442 578 жителей Свердловской области, в том числе 392 – за прошедшие сутки. Также с коронавирусом за сутки в больницы региона попали 95 человек.

С начала пандемии от COVID-19 в Свердловской области скончались 10 796 человек, в том числе 1 за прошедшие сутки. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.