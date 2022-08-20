В Свердловской области подскочила заболеваемость коронавирусом

Статистика по заболеваемости коронавирусом неуклонно растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 20 августа 2022 года коронавирус подтвердился у 702 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 459 748 человек.

Медики сняли диагноз за время пандемии COVID-19 у 442 578 жителей Свердловской области, в том числе 392 – за прошедшие сутки. Также с коронавирусом за сутки в больницы региона попали 95 человек.

С начала пандемии от COVID-19 в Свердловской области скончались 10 796 человек, в том числе 1 за прошедшие сутки. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.