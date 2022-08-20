Жители Екатеринбурга жалуются на перерытые тротуары в центре города

Целые кварталы нужно проходить по щебню Фото: Олег ГАЛИМОВ

Жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие возможности нормально передвигаться по отдельным участкам в центре города. В этом году в уральской столице проводят масштабные работы по замене асфальта. Правда, альтернативных вариантов передвижения у горожан нет, приходится идти по щебню.

- Я в ужасе, как ходить, вообще непонятно. Обычно какие-то пути обхода оставляют. Но тут их просто нет, - рассказывает «КП-Екатеринбург» возмущенный горожанин, прогуливаясь по улице Челюскинцев.

Кстати, тротуары возле Главпочтамта и у Дома Севастьянова на проспекте Ленина тоже не успели привести в надлежащий вид. Люди в День города, 20 августа, как и другие дни, ходят прямо по песку.