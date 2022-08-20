На Вайнера запустили часы обратного отсчета до 300-летия Екатеринбурга

Часы обратного отсчета запустили 20 августа 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День города 2022, который Екатеринбург отмечает 20 августа, руководство города и глава митрополии запустили часы обратного отсчета до 300-летия столицы Среднего Урала.

В запуске часов на улице Вайнера приняли участие полпред Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, спикер ЗакСобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексея Орлов, Глава Екатеринбургской гордумы Игорь Володин и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В церемонии открытия приняли участие официальные лица Фото: Алексей БУЛАТОВ

До этого руководство Свердловской области, города, а также полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и спикер ЗакСобрания Людмила Бабушкина поздравили горожан с праздником.

Полная программа на День города 2022 в Екатеринбурге – здесь.

До юбилея Екатеринбурга остался ровно год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный репортаж с улиц города – здесь.