В Екатеринбурге в День города усилили работу полиции

Стражи порядка следят за соблюдением норм закона Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 августа Екатеринбург отмечает День города. В связи с этим в мегаполисе усилена работа полиции.

- Правоохранители обеспечат безопасность жителей и гостей города, не допустят нарушений порядка в местах массового пребывания людей, - сообщают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Главными местами празднования станут площадь 1905 года, Октябрьская площадь, Литературный квартал, площадь у ККТ «Космос» и ЦПКиО.

Сотрудники полиции вместе с коллегами из МЧС и специалистами по взрывобезопасности обследуют места проведения массовых мероприятий. В центре города дежурят бригады скорой помощи и пожарные расчеты.

О подозрительных предметах и нарушителях общественного порядка полицейские просят сразу же звонить по телефонам 294-14-94 или 02.