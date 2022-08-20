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Общество20 августа 2022 4:59

В День города Екатеринбург накрыл небольшой дождь

Он шел всего несколько минут
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Горожан дождь застал врасплох

Горожан дождь застал врасплох

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 20 августа, в День города в центре Екатеринбурга в половине десятого неожиданно прошел небольшой дождь, который синоптики заранее не прогнозировали. Об этом с мест празднования 299-го дня рождения города сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».

Жители Екатеринбурга собрались на торжественные мероприятия и попали под дождь

Жители Екатеринбурга собрались на торжественные мероприятия и попали под дождь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С утра столбики термометров поднялись до отметки +22 градуса. В город вернулась июльская жара. На протяжении дня в Екатеринбурге будет переменная облачность, осадков больше не ожидается.

Площадку перед мэрией Екатеринбурга пришлось мыть

Площадку перед мэрией Екатеринбурга пришлось мыть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обратите внимание, что по проспекту Ленина движение автотранспорта перекрыто с самого утра. Общественный транспорт курсирует по улице Малышева.