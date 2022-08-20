В День города Екатеринбург накрыл небольшой дождь

Горожан дождь застал врасплох Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 20 августа, в День города в центре Екатеринбурга в половине десятого неожиданно прошел небольшой дождь, который синоптики заранее не прогнозировали. Об этом с мест празднования 299-го дня рождения города сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».

Жители Екатеринбурга собрались на торжественные мероприятия и попали под дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

С утра столбики термометров поднялись до отметки +22 градуса. В город вернулась июльская жара. На протяжении дня в Екатеринбурге будет переменная облачность, осадков больше не ожидается.

Площадку перед мэрией Екатеринбурга пришлось мыть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обратите внимание, что по проспекту Ленина движение автотранспорта перекрыто с самого утра. Общественный транспорт курсирует по улице Малышева.