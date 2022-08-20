В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 75 жителей девятиэтажки

С огнем боролись 25 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ в 23:13 19 августа на пульт диспетчера поступил тревожный сигнал о пожаре в девятиэтажном доме по улице 40-летия Комсомола.

На место ЧП выехали 25 спасателей в составе 8 пожарных расчетов. По лестницам из горящей многоэтажки эвакуировали 70 жителей дома, включая 10 детей, также с помощью специальных устройств из здания эвакуировали еще пять человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, на третьем этаже в одной из квартир на площади 20 квадратных метров горело домашнее имущество.

В 23:25 огонь удалось локализовать, еще через 6 минут он был потушен. Проливка конструкций завершена в половине первого ночи. Никто из людей не пострадал.