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Общество20 августа 2022 4:42

На День города 2022 в Екатеринбург вернулась июльская жара

Прогноз погоды на 20 августа 2022 года в Екатеринбурге
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На День города в Екатеринбург вернулась июльская жара

На День города в Екатеринбург вернулась июльская жара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День города 2022 в Екатеринбурге синоптики обещают июльскую жару. Днем в столице Среднего Урала столбики термометров поднимутся до максимальной отметки в +26 градусов.

Днем в Екатеринбурге 20 августа 2022 года будет малооблачно, а вечером – облачно с прояснениями. Утром в центре города прошел кратковременный дождь.

К ночи в городе станет немного прохладнее: всего +17 градусов. Ветер на протяжении всего дня будет северо-западным, 3-5 метров в секунду.

Полная программа на День города 2022 в Екатеринбурге – здесь.

Праздничный репортаж с улиц города – здесь.