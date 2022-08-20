На День города в Екатеринбург вернулась июльская жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День города 2022 в Екатеринбурге синоптики обещают июльскую жару. Днем в столице Среднего Урала столбики термометров поднимутся до максимальной отметки в +26 градусов.

Днем в Екатеринбурге 20 августа 2022 года будет малооблачно, а вечером – облачно с прояснениями. Утром в центре города прошел кратковременный дождь.

К ночи в городе станет немного прохладнее: всего +17 градусов. Ветер на протяжении всего дня будет северо-западным, 3-5 метров в секунду.

Полная программа на День города 2022 в Екатеринбурге – здесь.

Праздничный репортаж с улиц города – здесь.