В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил 17-летнего мотоциклиста

22-летний водитель отечественной легковушки не увидел мотоциклиста. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Армавирская, 35 произошло ДТП. Как сообщает ГИБДД города, 19 августа в 15:40 водитель Lada Priora при повороте не уступил дорогу мотоциклу YINXIANG YX130CF CENTURI.

- В результате ДТП пострадал 17-летний мотоциклист, с множественными ушибами тела он доставлен в больницу. Благодаря тому, что водитель мотоцикла передвигался в мотошлеме, тяжелых травм он не получил, - рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции выяснили, что 22-летний водитель отечественной легковушки не увидел мотоциклиста.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП. Как сообщают «КП-Екатеринбург» в ГИБДД города, мотоциклист за рулем Honda не справился с управлением и скорости влетел в проезжающую иномарку Volkswagen Polo.