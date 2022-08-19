У 98 жителей Серова из-за инфекции в воде появилась сыпь на теле

На сегодняшний день продолжается работа в семейных очагах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Серове выявлена энтеровирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, с 28 июля по 18 августа у 98 жителей города замечена сырь на теле. Все они могли подхватить инфекцию через воду. В городе начато эпидемиологическое расследование.

- На сегодняшний день продолжается работа в семейных очагах, в образовательных и медицинских учреждениях города, на предприятиях, занимающихся водоподготовкой, а также очисткой сточных вод, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, исследуются пробы воды из источников водоснабжения, водоемов, а также сточных вод на микробиологические и химические показатели. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что в лагере «Баранчинские огоньки», который находится под Нижнем Тагилом произошла вспышка кишечной инфекции - с 25 по 31 июля заболели девять детей. Для расследования на место оперативно приехали специалисты Роспотребнадзора Свердловской области.