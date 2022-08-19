Жителю Первоуральска дали шесть лет за вымогательство и похищение человека

Злоумышленнику назначено шесть лет в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Первоуральска вынесли приговор за вымогательство и похищение человека. По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, мужчина 18 августа 2021 года насильно посадил в машину знакомого и увез в район городского кладбища.

- Находясь на кладбище, злоумышленник пристегнул наручниками потерпевшего к металлическим воротам и стал вымогать для их общей знакомой автомобиль Lada и деньги в сумме 60 тысяч рублей, - рассказали в Следственном комитете.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, эта общая знакомая – бывшая возлюбленная потерпевшего. Мужчина бросил ее, когда она забеременела.

- Тогда гражданка и вспомнила, что у неё есть хороший приятель, к которому она и обратилась за помощью. Товарищ оказался не робкого десятка – он придумал план, как посодействовать в решении проблемы женщины, - рассказал Валерий Горелых.

Несмотря на то, что свою вину обвиняемый признал лишь частично, тем не менее, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу. Злоумышленнику назначено шесть лет в колонии строгого режима.