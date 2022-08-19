В Первоуральске полиция ищет 83-летнего пенсионера со шрамом

У пенсионера косят глаза. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Первоуральске ищут пропавшего Хайбуллова Шауката Зариповича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 83-летнего пенсионера ничего неизвестно с 19 августа.

В день пропажи он был одет в темные брюки, черную зимнюю куртку с белыми вставками, бежевую шапку и утепленные черные галоши. С собой у дедушки была метла.

Особые приметы:

Рост: 164 сантиметра

Телосложение: худощавое

Цвет волос: седой

Цвет глаз: карий

У пенсионера косят глаза, а на голове находится шрам. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00 или инфоргу поиска Наталье (Лиса) 8-900-044-02-20.