Монеточка рассказала о первых днях после родов

Муж Монеточки, Виктор Исаев, находился рядом с певицей все время. Фото: социальные сети

Певица Лиза Монеточка впервые вышла на связь с фанатами после рождения дочки. Елизавета Гырдымова, так на самом деле зовут певицу, сообщила своим подписчикам в Instagram*, что она спит по несколько часов рядом с малышкой, и несмотря на процедуры, врачи ни разу не забирали у нее ребенка. Монеточка также отметила, что новорожденная дочка похожа на ее отца.

- Роды прошли нормально, но было много разных стимулирующих штук, от которых потом сложно отходить. И через несколько часов понадобились врачебные манипуляции, которые показались мне больнее, чем роды, - написала Елизавета Гырдымова.

Муж Монеточки, Виктор Исаев, находился рядом с певицей все время. Он подписывал бумажки, менял подгузники, считал схватки– все, с чем, по словам исполнительницы, она бы не справилась.

*запрещенная на территории РФ платформа