В Красноуфимске женщина подарила мошенника полмиллиона рублей

Потерпевшая перевела деньги через банкомат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске 45-летняя местная жительница отдала мошенника полмиллиона рублей. Об этом сообщает МО МВД «Красноуфимский».

- В ходе проверки установлено, что 8 августа 2022 года в дневное время на мобильный телефон гражданки позвонил мошенник и представился сотрудником банка, далее пояснил, что в банке на ее имя неизвестный пытается оформить кредит, - говорится в сообщении.

Женщину убедили, что для пресечения противоправных действий нужно сделать перекредитование. Жительница Красноуфимска оформила кредит в банке на полмиллиона рублей. Деньги, которые поступили на ее счет, горожанка перевела аферистам через банкомат.

Ранеев Екатеринбурге 25-летняя жительница отдала телефонным мошенникам 1,5 миллиона рублей. Они убедили ее, что аферисты пытаются оформить на нее кредит, и для сохранения денег их нужно перевести на «безопасный счет».