Назван неожиданный способ развода клиентов в банке

Банк защищает только свои интересы. Интересы клиента его не интересуют Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

У каждого сотрудника банка, который работает непосредственно с клиентами, есть план по навязыванию дополнительных услуг. Это дополнительные страховки карты, жизни, дома, домашних животных и прочего имущества. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала сотрудница одного из банков.

Если клиент берет кредит на 100 000 рублей, то ему попытаются докрутить страховок от 10 000 рублей. С ним заемщик тоже будет платить проценты. Возьмете кредит онлайн – вам тоже включат в него страховку.

Но настоящее ноу-хау от банковских работников – это открытие вклада для пенсионеров со страховкой от мошенников, которыми теперь пугают зрелых клиентов.

То есть приходит бабушка в банк, чтобы открыть вклад на 400 тысяч рублей. Ей менеджеры говорят: выгодную ставку дадим только при условии оформления страховки от мошенников. При этом, сумма страховки покроет только 60 000 рублей из суммы вкладам, а выложить за нее придется 1 600 рублей в года.

Также бабушке в офисе будут навязывать банковские карты, страховку на них. Никаких моральных принципов – все работают на зарплату. Такие вот условия общения с клиентами в сегодняшних банках.

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