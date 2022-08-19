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Общество19 августа 2022 13:31

Назван неожиданный способ развода клиентов в банке

Здесь вам будут навязывать дополнительные услуги
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Банк защищает только свои интересы. Интересы клиента его не интересуют

Банк защищает только свои интересы. Интересы клиента его не интересуют

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

У каждого сотрудника банка, который работает непосредственно с клиентами, есть план по навязыванию дополнительных услуг. Это дополнительные страховки карты, жизни, дома, домашних животных и прочего имущества. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала сотрудница одного из банков.

Если клиент берет кредит на 100 000 рублей, то ему попытаются докрутить страховок от 10 000 рублей. С ним заемщик тоже будет платить проценты. Возьмете кредит онлайн – вам тоже включат в него страховку.

Но настоящее ноу-хау от банковских работников – это открытие вклада для пенсионеров со страховкой от мошенников, которыми теперь пугают зрелых клиентов.

То есть приходит бабушка в банк, чтобы открыть вклад на 400 тысяч рублей. Ей менеджеры говорят: выгодную ставку дадим только при условии оформления страховки от мошенников. При этом, сумма страховки покроет только 60 000 рублей из суммы вкладам, а выложить за нее придется 1 600 рублей в года.

Также бабушке в офисе будут навязывать банковские карты, страховку на них. Никаких моральных принципов – все работают на зарплату. Такие вот условия общения с клиентами в сегодняшних банках.

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