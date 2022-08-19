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Туризм19 августа 2022 13:24

На семейном шоу в «Логиново» экстремалы прыгнут на мотоцикле через самолет

Фестиваль «От Винта» пройдет на аэродроме «Логиново» 27 августа
Лариса НИКИТИНА
На аэродроме «Логиново» 27 августа состоится семейный фестиваль «От Винта!»

На аэродроме «Логиново» 27 августа состоится семейный фестиваль «От Винта!»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На аэродроме «Логиново» 27 августа состоится семейный фестиваль «От Винта!». Вы увидите дебют Свердловской пилотажной группы! Шесть самолетов малой авиации и 12 парашютистов-спортсменов совершат показательный прыжок с критически низкой высоты – 200 метров. Зрители смогут невооруженным глазом разглядеть момент отделения парашютистов от самолета.

В это же время 45 вокалистов симфонического хора Свердловской филармонии исполнят песню «От Винта!» в честь уральской пилотажной команды.

Дополнят зрелище мотошоу и выступление каскадеров. Ловите момент! Одним из запоминающихся и ярких трюков станет прыжок мотоциклистов через брендированный самолет «Комсомолки».

Премьеру шоу поддержат уральские спасатели на вертолете Ми-8. Они покажут десантирование с вертолета по веревкам и эвакуацию на зависший в небе вертолет.

На аэродроме вас также ждет концерт инструментальной музыки под открытым небом. А самых маленьких гостей – спектакли Театра Вороны Капы и анимационные программы.

Адреналин и незабываемые эмоции гарантированы всем!

Расписание фестиваля «ОТ ВИНТА!»: http://aviators-day.ru/otvinta/timetable

Зарегистрируйтесь в Телеграм: https://t.me/Loginovo

Приезжайте на аэродром ДОСААФ Логиново 27 августа: Белоярский район, село Логиново, Полётная, 1.