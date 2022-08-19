На семейном шоу в «Логиново» экстремалы прыгнут на мотоцикле через самолет

На аэродроме «Логиново» 27 августа состоится семейный фестиваль «От Винта!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На аэродроме «Логиново» 27 августа состоится семейный фестиваль «От Винта!». Вы увидите дебют Свердловской пилотажной группы! Шесть самолетов малой авиации и 12 парашютистов-спортсменов совершат показательный прыжок с критически низкой высоты – 200 метров. Зрители смогут невооруженным глазом разглядеть момент отделения парашютистов от самолета.

В это же время 45 вокалистов симфонического хора Свердловской филармонии исполнят песню «От Винта!» в честь уральской пилотажной команды.

Дополнят зрелище мотошоу и выступление каскадеров. Ловите момент! Одним из запоминающихся и ярких трюков станет прыжок мотоциклистов через брендированный самолет «Комсомолки».

Премьеру шоу поддержат уральские спасатели на вертолете Ми-8. Они покажут десантирование с вертолета по веревкам и эвакуацию на зависший в небе вертолет.

На аэродроме вас также ждет концерт инструментальной музыки под открытым небом. А самых маленьких гостей – спектакли Театра Вороны Капы и анимационные программы.

Адреналин и незабываемые эмоции гарантированы всем!

Расписание фестиваля «ОТ ВИНТА!»: http://aviators-day.ru/otvinta/timetable

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Приезжайте на аэродром ДОСААФ Логиново 27 августа: Белоярский район, село Логиново, Полётная, 1.