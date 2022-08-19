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Общество19 августа 2022 13:18

Пауэрлифтер из Нижнего Тагила погиб на Украине

Ему было 39 лет
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Об Алексее Спортсмене вспоминают как о светлом человеке. Фото: группа «ВКонтакте» Федерация пауэрлифтинга Свердловской области

Об Алексее Спортсмене вспоминают как о светлом человеке. Фото: группа «ВКонтакте» Федерация пауэрлифтинга Свердловской области

Во время спецоперации на Украине погиб 39-летний пауэрлифтер из Нижнего Тагила Алексей Спортсмен. Об этом сообщает Федерация пауэрлифтинга Свердловской области в своей группе «ВКонтакте».

- Не хочется верить, но ушел из жизни наш хороший спортсмен, коллега по спорту, отличный друг, верный товарищ, уроженец Нижнего Тагила - Алексей Спортсмен, - говорится в сообщении.

Там отметили, что Алексей был светлым человеком. Информация о дате прощания будет известна позже.

Ранее, в мае стало известно, что военный из Краснотурьинска Андрей Зайцев погиб во время спецоперации на Украине. Прощание с ним прошло 15 мая.