Митрополит Евгений подарил мэру Екатеринбурга икону

Митрополит Евгений поздравил главу Екатеринбурга с праздником Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с 35-летним юбилеем супружеской жизни. Глава митрополии подарил градоначальнику икону в честь святых Петра и Февронии.

По информации ИА «Уральский меридиан», встреча прошла в Преображенской церкви на Химмаще, куда Алексей Орлов пришел, чтобы пригласить прихожан на День города 2022. Праздничные мероприятия пройдут в субботу, 20 августа.

Отметим, что в этом году гала-концерт на День города пройдет не в Историческом сквере, где идут работы к 300-летию Екатеринбурга, а на Октябрьской площади у Драмтеатра.