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Общество19 августа 2022 12:40

Митрополит Евгений подарил мэру Екатеринбурга икону

Глава митрополии поздравил градоначальника с недавним юбилеем супружеской жизни
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Митрополит Евгений поздравил главу Екатеринбурга с праздником

Митрополит Евгений поздравил главу Екатеринбурга с праздником

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с 35-летним юбилеем супружеской жизни. Глава митрополии подарил градоначальнику икону в честь святых Петра и Февронии.

По информации ИА «Уральский меридиан», встреча прошла в Преображенской церкви на Химмаще, куда Алексей Орлов пришел, чтобы пригласить прихожан на День города 2022. Праздничные мероприятия пройдут в субботу, 20 августа.

Отметим, что в этом году гала-концерт на День города пройдет не в Историческом сквере, где идут работы к 300-летию Екатеринбурга, а на Октябрьской площади у Драмтеатра.