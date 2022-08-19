В Нижнем Тагиле из-за неисправного холодильника загорелась квартира пенсионерки

Квартира находится а четвертом этаже в доме по улице Лебяжинская, 19. Фото: отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в квартире 82-летней бабушки в ночь на 19 августа произошел пожар. По предварительным данным, причиной стал неисправный холодильник. Об этом сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

- В 00:57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании. Горела квартира на четвертом этаже в муниципальном жилом доме по улице Лебяжинская, 19, - говорится в сообщении.

Пенсионерка, живущая в квартире, проснулась от запаха гари. Она встала, чтобы посмотреть, что случилось. На кухне она увидела горящий холодильник. Огонь охватил четыре квадратных метра. Бабушка покинула квартиру и позвала на помощь соседей. Они и вызвали пожарных.

В результате пожара повреждено домашние имущество. По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку.