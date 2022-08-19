На Ямале медведь пришел в дачный поселок

Медведя мог испугать огонь от пожаров, поэтому он вышел к людям Фото: Андрей АБРАМОВ

В дачный поселок в Губкинском забрел медведь, о визите которого сообщили дачники. Зверь побежал с трассы в сторону поселка, однако в этот момент к нему на встречу выбежали местные собаки, и прогнали его.

Люди полагают, что медведь мог прийти к поселку из полыхающих лесов Ямала и Югры. Из-за этого в лесу теперь находиться небезопасно. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Сотрудники службы ресурсов предостерегают жителей Ямала от прикармливания животных. Даже безопасные на вид медвежата очень опасны, ведь за ними следит мать. Также прикармливание может привести к частным визитам зверей из леса.