К НПО автоматики в Екатеринбурге съехались пожарные машины

Выставка посвящена пожарной технике и пожарно-техническому вооружению. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К Научно-производственному объединению автоматики им. академика Семихатова в Екатеринбурге 19 августа съехались пожарные машины. В ГУ МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что там проходит выставка техники.

Выставка посвящена пожарной технике и пожарно-техническому вооружению. На территории завода сотрудникам и детям показали спецмашину газодымозащитной службы, пожарную автолестницу, пожарно-спасательные мотоциклы и основные авто.

Также посетители могли примерить костюм пожарного нового образца и времен СССР. Кроме того, любой желающий мог попробовать потушить воображаемый огонь при помощи автоцистерны.

Ранее, 18 августа в Екатеринбурге к стадиону около Уральской футбольной академии съехались сотрудники ФСБ. Там проходили антитеррористические учения.