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Общество19 августа 2022 9:24

В Екатеринбурге на два месяца закроют перекресток Шолохова и Сибирского тракта

Там будут строить сети газоснабжения
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Ограничения будут действовать с 20 сентября по 20 ноября

Ограничения будут действовать с 20 сентября по 20 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке улицы Шолохова и Сибирского тракта. Об этом сообщает мэрия.

- Это связано с проведением работ по строительству сетей газоснабжения, - говорится в сообщении.

Дорогу перекроет ООО «СЗ «Астра – Восток». Ограничения будут действовать с 20 сентября по 20 ноября.

На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Кроме того, место проведения работ оградят и обозначат его сигнальными фонарями красного цвета. Объезд будет организован по переулку Сухому, а также улицам Лагерной и Курганской.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге продлили сроки ограничения движения по улице Бабушкина. Дорогу теперь откроют только 20 сентября.