Стая собак растерзали мальтийскую болонку в Нижнем Тагиле

Собаки атакуют людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стая агрессивных бездомных собак набросилась и покалечила мальтийскую болонку по кличке Чига на Пырловке в Нижнем Тагиле. Пострадавшую болонку отвезли в ветеринарную клинику Екатеринбурга, где она погибла. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Местные жители рассказывают, что их ежедневно терроризирует стая из 20 собак, которые нападают на местных жителей и их домашних питомцев.

По словам тагильчан, собаки совершают нападения на улицах Апрельская, 2-я Апрельская и Майская. Люди закупили электрошокеры, кто-то вооружается камнями и палками. Детей одних на улицу не выпускают.

Бездомных собак периодически отлавливают по заявкам, однако часть жителей подкармливает бездомных животных, поэтому избавиться от них не удается.

Хозяйка погибшей мальтийской болонки обратилась в полицию и прокуратуру, чтобы улицы Пырловки очистили от бродячих собак. В городской полиции подтвердили факт подачи заявления.