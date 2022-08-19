Скоростной поезд Екатеринбург-Челябинск запустят в октябре

Протяженность маршрута составит 247 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоростной поезд «Орлан», который соединит Екатеринбург и Челябинск, запустят в октябре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Поезд будет курсировать через Верхний Уфалей. Протяженность маршрута составит 247 километров. Пассажиры пробудут в пути почти четыре часа. На маршруте организуют пять остановок.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Челябинской области Алексей Текслер на Иннопроме-2022 подписали соглашение о повышении транспортной доступности между регионами. В рамках документа, в том числе, планируется запустить скоростной поезд между Екатеринбургом и Челябинском.