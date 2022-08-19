В екатеринбурсгком парке Маяковского открыли мобильный пункт первичной диспансеризации

Для прохождения процедур необходимо показать медикам паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге в парке имени Маяковского в преддверии дня города открылся мобильный пункт первичной диспансеризации. Он будет работать 19 августа в течение всего рабочего дня до 18:00.

- У горожан есть возможность сдать кровь, измерить давление, сделать флюорографию и пройти маммографию. Для прохождения процедур необходимо показать медикам паспорт, полис ОМС и СНИЛС, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, в субботу, 20 августа во время празднования дня города все желающие смогут привиться от COVID-19. С 13:00 до 18:00 будут работать два пункта вакцинации на площади Труда, а также в Преображенском парке в Академическом районе.

Для прохождения этой процедуры необходимо предъявить те же документы, что и при диспансеризации.